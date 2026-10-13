Bắt khẩn cấp 11 đối tượng sản xuất video bạo lực đăng lên MXH

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai, lấy lời khai các đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triển khai 15 tổ công tác, huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt giữ các đối tượng tại thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo cơ quan công an, trước đó, nhóm đối tượng sản xuất các video có cảnh sử dụng hung khí, vũ khí và hành động bạo lực, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem, tăng lượt thích và lượt xem, đặc biệt hướng đến giới trẻ đam mê bạo lực.

Lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai lấy lời khai các đối tượng.

Trung tá Nguyễn Anh Hoàng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, các đối tượng xây dựng kịch bản, phân công vai trò đạo diễn, quay phim, diễn viên chính và diễn viên phụ. Trong đó, diễn viên chính sử dụng các vật dụng giống hung khí để thực hiện những cảnh quay bạo lực. Sau khi hoàn thành, nhóm đăng video lên mạng xã hội nhằm thu hút người xem.

Cơ quan công an xác định hành vi của nhóm đối tượng ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trên không gian mạng và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Phòng Cảnh sát hình sự đã thống nhất với Viện Kiểm sát về việc ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.

Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai họp bàn xử lý các bộ phim bạo lực do các đối tượng làm để đăng lên mạng xã hội.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan xử lý vụ việc, tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.