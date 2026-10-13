Trước đó, ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, triển khai 15 tổ công tác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng trên địa bàn TP. Đồng Nai và TP.HCM.

Công an TP. Đồng Nai bắt khẩn cấp 11 đối tượng làm phim về "giang hồ mạng", để câu like, câu view.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã xây dựng các kịch bản, phân vai đạo diễn, quay phim, diễn viên chính, diễn viên phụ; trong đó, các diễn viên chính sử dụng những vật dụng giống hung khí đóng những cảnh quay bạo lực.

Sau khi hoàn thành các tập phim, các đối tượng đưa lên các trang mạng xã hội để câu like, câu view... có những clip thu hút đến 2,2 triệu lượt xem.

Công an TP. Đồng Nai xác định, hành vi của các đối tượng đã gây mất an ninh, an toàn trên không gian mạng và mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Vì vậy, Công an TP. Đồng Nai trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố ra lệnh bắt khẩn cấp 11 đối tượng; đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan khác có hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông được quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015.