Bắt khẩn cấp 11 'đạo diễn, diễn viên' sản xuất các video clip bạo lực đăng lên MXH

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị như Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đồng Nai; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai để đánh giá các thông tin, tài liệu, hình ảnh liên quan đến hành vi của các đối tượng này.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai, qua quá trình nắm thông tin, phát hiện một số đối tượng đã sử dụng các nền tảng mạng xã hội như Youtube, Facebook, TikTok... đăng tải các video, đoạn phim ngắn với các nội dung mang tính bạo lực, gây tác động xấu đến môi trường không gian mạng, tác động tiêu cực đến giới trẻ.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, xác minh, xác định được một số đối tượng cầm đầu liên quan đến các hành vi này và tiến hành bắt giữ.

Ngoài các đối tượng liên quan, cơ quan công an cũng đã thu giữ nhiều tài liệu như video, hình ảnh liên quan đến hoạt động của các đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.

Theo xác minh ban đầu của cơ quan chức năng, nội dung các video chứa đựng các yếu tố vi phạm thuần phong mỹ tục. Các nhân vật trong clip sử dụng ngôn ngữ thô tục, phản cảm. Lối diễn xuất và lời thoại cổ xúy nếp sống vô văn hóa, bạo lực và coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Quá trình phát tán các clip này trên mạng xã hội nhưng không có giới hạn độ tuổi hay cảnh báo, các clip này mang tư tưởng bạo lực, thói hung hăng giang hồ, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Cơ quan công an cũng xác định, hành vi của các đối tượng đã vi phạm điểm h khoản 1 Điều 9 và Điều 21 Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 về phổ biến phim trên không gian mạng.

Quá trình điều tra, tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu đều khai nhận việc sản xuất, đăng tải các nội dung thông tin đều chưa được kiểm duyệt, vi phạm các quy định pháp luật, gây tác động xấu đến đời sống xã hội.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.