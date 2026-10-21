Bắt kế toán, thủ quỹ trong vụ án liên quan Hải Sapa

Ngày 21/10, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển (SN 1981) và Đỗ Kim Chung (SN 1992), cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Hai bị can là kế toán và thủ quỹ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam, bị điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Các quyết định tố tụng được thực hiện trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Hải Sapa.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 24/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) điều tra vụ án liên quan Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa) và các cá nhân, tổ chức liên quan. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa dối khách hàng”; đồng thời khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Hoàng Hải, Phạm Văn Hà (Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại tổng hợp Hoàng Nam) và Bùi Thị Kim Tuyên.

Hải Sapa cùng nhiều người liên quan bị Công an khởi tố. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, năm 2022, Hải lợi dụng ảnh hưởng trên mạng xã hội, chỉ đạo vợ là Bùi Thị Kim Tuyên ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm “thịt trâu sấy khô tê cay” do Công ty Hoàng Nam sản xuất. Sản phẩm sử dụng thịt trâu đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ nhưng được quảng cáo là “thịt trâu sấy đặc sản Tây Bắc”.