Bắt kế toán, thủ quỹ Công ty Hoàng Nam trong vụ án liên quan đến Hải Sapa TV

Trước đó, ngày 24-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai khởi tố vụ án liên quan đến Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) và các cá nhân, tổ chức liên quan về hành vi lừa dối khách hàng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị can Lê Thanh Hiển (áo đỏ) và Đỗ Kim Chung (áo xám) tại Cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: TTXVN

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, ngày 20-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thanh Hiển, sinh năm 1981, là kế toán và Đỗ Kim Chung, sinh năm 1992, là thủ quỹ của Công ty Hoàng Nam về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lê Thanh Hiển và Đỗ Kim Chung đã có hành vi giúp sức cho Phạm Văn Hà, Giám đốc Công ty Hoàng Nam lập hai hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu của Công ty Hoàng Nam, gây thiệt hại cho nhà nước.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.