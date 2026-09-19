Bắt kẻ liên tiếp cướp túi xách, ví da của cụ ông

Trước đó, chiều 17/9, Công an xã Nghĩa Phương tiếp nhận tin báo của ông Hoàng Văn Quảng (SN 1950, trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) về việc bị một thanh niên đi xe mô tô cướp giật tài sản.

Lưu Thế Trưởng tại hiện trường gây án.

Cụ thể, khoảng 15h30 cùng ngày, khi ông Quảng đang điều khiển xe đạp trên tỉnh lộ 293 (đoạn thuộc thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) thì bị 1 nam thanh niên lạ mặt, điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ áp sát từ phía sau, giật chiếc túi để trong giỏ xe (bên trong có 1 điện thoại di động nhãn hiệu Realme) rồi tẩu thoát. Chưa dừng lại ở đó, khi ông Quảng tiếp tục di chuyển đến khu vực gần cổng đền Quan (cách hiện trường ban đầu khoảng 1km), đối tượng trên lại tiếp tục quay lại áp sát, cướp giật chiếc ví da của ông rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 9h ngày 18/9, lực lượng Công an đã vận động đối tượng Lưu Thế Trưởng đến Công an xã Nghĩa Phương đầu thú. Tại cơ quan Công an, Trưởng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi thấy ông Quảng tuổi cao, đi xe đạp một mình ở đoạn đường vắng, Trưởng đã áp sát giật chiếc túi da. Sau khi lấy điện thoại, đối tượng tiếp tục bám theo nạn nhân đến khu vực đền Quan, vờ trả lại túi rồi bất ngờ giật chiếc ví da chứa 570.000 đồng của cụ ông. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trưởng đã tiêu xài cá nhân hết.