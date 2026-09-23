Bắt kẻ gian sau vụ trộm tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 9/9/2026, Công an phường Nguyễn Đại Năng tiếp nhận trình báo của anh V.N.H., Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Cơ khí V.H, về việc doanh nghiệp bị mất một cuộn dây cáp hàn tại khu vực xưởng ở Tổ dân phố Ngoại. Theo trình báo, tài sản bị mất có giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Duy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Nguyễn Đại Năng triển khai xác minh, thu thập thông tin và tài liệu liên quan. Qua đó, lực lượng chức năng xác định Nguyễn Văn Duy, SN 1989, trú tại Tổ dân phố Tống Xá, phường Nguyễn Đại Năng, là người thực hiện vụ trộm.

Căn cứ kết quả xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy về tội Trộm cắp tài sản.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.