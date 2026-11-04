Bắt kẻ giả danh bác sĩ hút mỡ trái phép, khiến khách hàng rơi vào hôn mê

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Danh Minh (SN 1998, ở TP Hà Nội) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, Đoàn Danh Minh không có bằng cấp, chứng chỉ hành nghề liên quan đến y khoa hay phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian làm môi giới và tham gia hỗ trợ các bác sĩ thẩm mỹ, Minh nắm được một số thủ thuật, từ đó nảy sinh ý định giả danh bác sĩ để trục lợi.

Đoàn Danh Minh giả danh bác sĩ thẩm mỹ gây hậu quả nghiêm trọng.

Để tìm kiếm khách hàng, Minh lập trang Facebook mang tên "Hoàng Huy chuyên xử lý u mỡ cổ rùa", thường xuyên đăng tải các bài viết, hình ảnh trước và sau khi can thiệp nhằm tạo dựng uy tín, đánh vào tâm lý của những người có nhu cầu làm đẹp.

Tin vào những quảng cáo trên mạng xã hội, bà H.T.M.D (SN 1982, ở TP Hồ Chí Minh) đã liên hệ với trang Facebook này để tìm hiểu dịch vụ hút mỡ vùng “cổ rùa”.

Bằng những lời tư vấn, cam kết về hiệu quả cùng các hình ảnh mạo danh kết quả thẩm mỹ thành công, Minh khiến bà D. tin tưởng và đồng ý sử dụng dịch vụ. Hai bên thỏa thuận chi phí hút mỡ là 18 triệu đồng, kèm khuyến mãi thêm dịch vụ hút mỡ vùng cầu vai và nọng cằm.

Sau khi chốt dịch vụ, Minh thuê phòng khám HAP, tại số 218 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh), do Phạm Đức Anh (SN 1983) làm giám đốc, để thực hiện thủ thuật cho khách hàng.

Sáng 8/5/2026, bà D. đến phòng khám theo lịch hẹn và chuyển khoản trước 16 triệu đồng cho Minh. Sau khi hoàn tất hồ sơ, thực hiện các xét nghiệm nhanh, Minh cùng Lê Minh Huy, nhân viên điều dưỡng của phòng khám, tiến hành hút mỡ cho khách hàng.

Nữ bệnh nhân bị biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ thời điểm được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Mặc dù không có chuyên môn, chứng chỉ hành nghề và chuyên khoa thẩm mỹ, Minh và Huy vẫn tự ý pha thuốc, gây mê và thực hiện thủ thuật hút mỡ vùng “cổ rùa”. Chưa dừng lại, các đối tượng tiếp tục tiêm thuốc tê để hút mỡ vùng nọng cằm cho khách.

Trong quá trình thực hiện, bà D. bất ngờ xuất hiện biểu hiện tím tái vùng mang tai, tình trạng sức khỏe chuyển biến nguy kịch. Bà D. lập tức được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Tuy nhiên, hậu quả để lại đặc biệt nghiêm trọng. Bà D. rơi vào tình trạng hôn mê, bị tổn thương não nghiêm trọng và đến nay vẫn chưa hồi phục.

Sau khi xảy ra sự việc, Đoàn Danh Minh bỏ trốn sang Lào nhằm trốn tránh trách nhiệm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã phát thông báo truy tìm, tổ chức xác minh và đưa Minh về làm việc. Tại cơ quan điều tra, Minh thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ những vi phạm tại phòng khám HAP cũng như trách nhiệm của Phạm Đức Anh, Lê Minh Huy và các cá nhân có liên quan.