Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo, vào ngày 11/11, một nhà dân ở xã Hùng Chân đã bị kẻ gian đột nhập, lục soát lấy đi nhiều trang sức bằng vàng có khối lượng 29 chỉ, một số trang sức bằng bạc và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt. Tổng tài sản bị mất trộm trị giá khoảng 470 triệu đồng.

Vang Văn Đức

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an xã Hùng Chân và Công an xã Quỳ Hợp tiến hành xác minh, điều tra làm rõ. Quá trình điều tra, Công an gặp nhiều khó khăn vì khi gây án, đối tượng đeo khẩu trang, đội mũ trùm kín mặt, không để lại dấu vết tại tại hiện trường. Ma mãnh hơn, lúc đột nhập vào nhà dân và tẩu thoát, đối tượng men theo đường đồi núi để tránh bị camera an ninh ghi hình lại.

Với tinh thần đấu tranh với tội phạm đến cùng, Công an từng bước lần theo dấu vết và xác định được nghi phạm gây ra vụ trộm là Vang Văn Đức (SN 1991, trú xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, gây án xong, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 15/11, Công an đã bắt giữ thành công Vang Văn Đức khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Hưng Đạo (TP.Hải Phòng).

Tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Đức đã thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình. Đức khai, sau khi trộm được số tài sản trên, đối tượng đã mang về chôn trong vườn nhà mình rồi bỏ trốn đến địa phương khác. Từ lời khai của Đức, Cơ quan điều tra đã kịp thời thu hồi toàn bộ số tài sản trao trả cho bị hại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi trộm cắp tài.