Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Trần Văn Tuấn (SN 1997, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, chị H.T.T.T. (ngụ phường Cao Lãnh) đến Công an xã Mỹ Thọ trình báo về việc cửa hàng bị trộm đột nhập, lấy đi 30 điện thoại cùng một số tiền mặt, tổng trị giá 110 triệu đồng.

Trần Văn Tuấn tại cơ quan Công an.

Công an xã Mỹ Thọ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy tìm đối tượng gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23/11, Công an xã Mỹ Thọ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an phường An Lạc (TP Hồ Chí Minh) mời Tuấn đến làm việc.

Qua làm việc, Tuấn thừa nhận đã dùng kìm cộng lực cắt cửa sổ, đột nhập vào cửa hàng điện thoại để trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Tuấn còn đột nhập vào nhà kế bên, trộm 4 triệu đồng.