Bắt kẻ bịt mặt, cầm súng xông vào phòng bắn đồng nghiệp

Ngày 15/10, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "giết người" và lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú TP Hà Nội) vì hành vi dùng súng bắn người trọng thương.

Nguyễn Đình Giang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CAQT.

Trước đó, ngày 3/9, Công an tỉnh Quảng Trị nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị về việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu với vết thương ở vùng bụng, đùi nghi do súng bắn.

Qua xác minh, sáng 2/9, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) bị một đối tượng bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Đình Giang (đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào).

Ngày 14/9, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.