Bắt kẻ bắn người trọng thương tại Lào rồi bỏ trốn về Việt Nam

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Đình Giang (SN 1995, trú tại TP Hà Nội) về tội “Giết người”.

Trước đó, ngày 3/09, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị việc anh Phạm Anh Tuấn (SN 1995, trú tại TP Hải Phòng) nhập viện cấp cứu do bị bắn 2 phát súng vào vùng bụng và đùi.

Cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang làm việc, lấy lời khai đối với Nguyễn Đình Giang. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị)

Qua xác minh, sáng 02/09, khi anh Tuấn đang ngủ tại phòng số 45, khách sạn Viêng Khăm (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) thì bị một người bịt mặt xông vào phòng, nổ súng gây thương tích nặng rồi bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị và Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nhanh chóng làm rõ nghi phạm là Nguyễn Đình Giang (đồng nghiệp của nạn nhân tại Lào).

Do mâu thuẫn cá nhân, Giang dùng súng ngắn bắn anh Tuấn rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam, di chuyển lên Lai Châu nhằm vượt biên sang Trung Quốc.

2 vỏ đạn được cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Ngày 14/09, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ thành công Nguyễn Đình Giang. Tại cơ quan điều tra, Giang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cách đây khoảng 1 tuần, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Hoàng Anh Tuấn (SN 2000, ngụ tại khu phố Quảng Biên, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Tuấn có vay mượn của anh Trần Khắc N. (SN 1992, ngụ phường Trảng Bom) với số tiền khoảng 20 triệu đồng. Do Tuấn chậm trả nợ nên giữa hai người nhiều lần xảy ra mâu thuẫn. Thay vì giải quyết theo pháp luật, Tuấn đã lên mạng xã hội đặt mua 1 khẩu súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn với giá 5 triệu đồng để mang theo người.

Sáng ngày 29/8/2025, khi Tuấn đang điều khiển xe máy trên đường Quảng Tiến 18 (phường Trảng Bom) thì phát hiện anh N. chạy xe bám theo phía sau. Tuấn rút súng giấu trong túi đeo chéo trước ngực, quay lại bắn liên tiếp 3 phát đạn về phía anh N.

Sau khi gây án, Tuấn nhanh chân tẩu thoát. Mới đây, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Trảng Bom bắt được Nguyễn Hoàng Anh Tuấn.