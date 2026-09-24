Bắt hung thủ tấn công gia đình vợ làm 2 người tử vong ở Củ Chi

Khu vực gần hiện trường vụ án mạng. Ảnh: TTXVN phát

Trong đó hai người đã tử vong, hai người bị thương nặng đang được điều trị. Nghi phạm sau đó rời khỏi hiện trường và bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh.

Thông tin ban đầu, nghi phạm và vợ đang trong thời gian ly thân. Do mâu thuẫn gia đình, người này mang hung khí đến nơi gia đình vợ đang ở và bất ngờ tấn công nhiều người. Nghe tiếng hô hoán, người dân xung quanh chạy đến và phát hiện 4 người nằm trên nền đất, trong đó có người bị thương nặng.

Vụ tấn công khiến chị gái của vợ nghi phạm tử vong tại chỗ. Người vợ bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai nạn nhân còn lại là cha vợ và cháu nhỏ, con của chị vợ, bị thương nặng, đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Xuyên Á.

Ghi nhận đến gần 18 giờ ngày 24/9, Công an xã Củ Chi phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin phục vụ điều tra.

Chính quyền địa phương cũng đã tổ chức đoàn đến Bệnh viện Xuyên Á thăm hỏi, phối hợp với các bác sĩ tập trung cứu chữa cho các nạn nhân. Trong khi đó, cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.