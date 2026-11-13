Bắt hung thủ sát hại cô gái rồi chôn xác nạn nhân tại bãi đất đối diện nhà trọ

Cơ quan điều tra lấy lời khai ban đầu của đối tượng Hương.

Ngày 12-11, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Chúc Kim Hương (1996) để điều tra hành vi “Giết người” do liên quan đến cái chết của cô gái 24 tuổi được gia đình trình báo mất tích.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 8-11, Công an phường Tân Sơn Hòa (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận trình báo của bà N.T.L. (1982, trú xã Hòa Tú, TP Cần Thơ) về việc gia đình mất liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q. (2002, hiện trú tại phường Tân Sơn Hòa) từ ngày 2-11.

Khẩn trương xác minh, cơ quan Công an phát hiện chị T.T.T.Q. đi xe ôm công nghệ vào con hẻm trên đường Võ Văn Vân, sau đó đi vào một xưởng may trong con hẻm rồi không trở ra. Tiếp tục truy xét, đến ngày 11-11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc và Công an phường Tân Sơn Hòa cùng các đơn vị nghiệp vụ đã xác định và bắt giữ nghi phạm Chúc Kim Hương.

Đối tượng Chúc Kim Hương. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, Chúc Kim Hương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo đối tượng khai nhận, Hương thuê căn nhà trong hẻm D20 đường Võ Văn Vân (xã Tân Vĩnh Lộc) làm xưởng may bọc ghế khoảng gần một năm nay. Giữa Hương và chị Q. quen biết nhau qua mạng. Ngày 1-11, sau khi hẹn gặp nhau và quan hệ tình dục tại nhà thuê của Chúc Kim Hương thì 2 người xảy ra mâu thuẫn. Hương đã dùng thanh sắt tấn công khiến chị Q. tử vong, sau đó kéo thi thể nạn nhân ra bãi đất trống đối diện xưởng, dùng cuốc đào hố chôn phi tang và tiêu hủy một số đồ vật nhằm che giấu hành vi.

Theo hàng xóm, Hương đã có vợ và 2 con, thời gian sinh sống tại địa phương, Hương sống khép kín, ít giao tiếp với xung quanh nên khi Công an phong tỏa hiện trường vào tối 11-11, nhiều người mới bàng hoàng biết sự việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai nghi phạm để làm rõ động cơ gây án và các tình tiết liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.