Bắt 'Hoàng Nato' và 126 đối tượng, bóc gỡ 8 đường dây ma túy 'khủng'

Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato” giang hồ cộm cán; SN 1983; ngụ tại phường Gia Định) là một tay giang hồ cộm cán. Trong số 126 đối tượng vừa bị bắt và xử lý còn có các đối tượng khác tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, trong đó có 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng Đài Loan.Cả 8 đường dây này đều liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

"Trùm giang hồ" Dương Minh Tuấn - tức “Hoàng Nato” bị bắt giữ.

Quá trình đấu tranh không chỉ tập trung vào các đối tượng, đầu mối ma túy đã được nhận diện, trong 10 ngày đêm liên tục, Cơ quan Công an đã nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin dù là nhỏ nhất để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan.

Đối tượng Kim Ju Young (quốc tịch Hàn Quốc) và bạn gái Nguyễn Hoàng Khả Ái cùng tang vật.

Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng đánh sập 8 đường dây, bắt giữ 126 đối tượng.

Di lý các đối tượng trong chuyên án.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999; ngụ tại tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002; ngụ tại tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994; ngụ tại phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000; ngụ tại phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992; ngụ tại phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; ngụ tại phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Các đối tượng Giang Quốc Khánh, Lê Đăng Khoa và Nguyễn Thành Quốc cùng tang vật.

Các đối tượng Nguyễn Văn Tâm, Phạm Minh Sang, Phạm Ngọc Như Huỳnh và Phạm Phương Anh cùng tang vật.

Công an TP Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.

Tang vật vụ án.

Kết quả đấu tranh, khám phá thành công chuyên án, xử lý các đối tượng hoạt động ở đời thực và trên không gian mạng tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Công an TP Hồ Chí Minh trong duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy; góp phần giữ vững an ninh, trật tự, thực hiện mục tiêu phấn đấu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.