Bắt Hoàng 'Nato', triệt phá 8 đường dây ma túy quy mô lớn

Nguồn: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 21-9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã tập trung lực lượng phá thành công chuyên án ma túy lớn trên địa bàn.

Chuyên án mở đầu bằng việc bắt giữ Dương Minh Tuấn (tức “Hoàng Nato”, sinh năm 1983, ngụ phường Gia Định). Sau đó, công an tập trung 10 ngày đêm xác minh, truy xét mở rộng mọi đầu mối thông tin.

Hoàng "Nato" tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Phòng PC04 đã triệt phá 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng. Trong số này có các đối tượng tự xưng giang hồ trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng PC04 bắt và xử lý 126 đối tượng. Ảnh: CACC

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kim Ju Young (sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (sinh năm 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (sinh năm 1994, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (sinh năm 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (sinh năm 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

Đối tượng Kim Ju Young (quốc tịch Hàn Quốc) và bạn gái Nguyễn Hoàng Khả Ái bị bắt cùng tang vật. Ảnh: CACC

Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều vật chứng liên quan. Đáng chú ý, các đối tượng ngụy trang tinh vi trong sản phẩm nhỏ gọn, có hình thức tương tự thuốc lá điện tử thông thường để tiếp cận giới trẻ và các điểm vui chơi, giải trí.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CACC

Kết quả triệt phá chuyên án thể hiện quyết tâm cao của Công an TPHCM trong việc duy trì thế chủ động tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên đời thực lẫn không gian mạng; góp phần giữ vững an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.