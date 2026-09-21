Bắt 'Hoàng Nato', công an lần ra 8 đường dây ma túy, xử lý 126 đối tượng

Ngày 21/9, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa triệt phá chuyên án ma túy, bắt Dương Minh Tuấn (SN 1983, ngụ phường Gia Định), còn được biết đến với tên "Hoàng Nato".

Từ việc bắt giữ "Hoàng Nato", cơ quan công an tiếp tục "lần theo dòng chảy ma túy", mở rộng điều tra và phát hiện 8 đường dây liên quan, qua đó bắt giữ, xử lý 126 đối tượng.

Đối tượng Dương Minh Tuấn (SN 1983, ngụ phường Gia Định), còn được biết đến với tên 'Hoàng Nato'. Ảnh: CACC.

Trong số này có một số đối tượng tự xưng "giang hồ" trên mạng xã hội, 5 người mang quốc tịch Hàn Quốc và 4 người Đài Loan (Trung Quốc). Các đối tượng bị điều tra về những hành vi liên quan đến mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo Công an TPHCM, trong 10 ngày đêm liên tục, lực lượng chức năng tập trung xác minh, truy xét các đầu mối nhằm làm rõ những đường dây và đối tượng có liên quan.

Việc truy xét, bắt giữ các đối tượng được triển khai đồng thời với quá trình thu thập, củng cố chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với những người đã bị bắt.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt. Ảnh: CACC.

Qua mở rộng điều tra, công an xác định các đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu.

Các đường dây này được xác định liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và nhiều loại ma túy tổng hợp.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Trong quá trình khám xét, Công an TPHCM thu giữ hơn 1.000 đầu pod "chill" chứa Etomidate, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đáng chú ý, theo cơ quan công an, các chất ma túy được đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần giống thuốc lá điện tử thông thường.

Công an thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa Etomidate, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Ảnh: CACC.

Công an cảnh báo thủ đoạn này tiềm ẩn nguy cơ khiến ma túy len lỏi vào giới trẻ cũng như các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.