Bắt hiệu trưởng 'ăn chặn' và nhận 300 triệu đồng chạy việc

Ngày 28/3, Thượng tá Nguyễn Văn Dân, Phó trưởng Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), cho biết, Công an huyện đã bắt tạm giam đối với ông Huỳnh Bê, Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Huỳnh Bê bị cơ quan Công an đọc lệnh bắt để điều tra.

Cụ thể, Cơ quan điều tra đã di lý ông Bê tới trụ sở UBND xã Hòa An (huyện Krông Pắk), tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cơ quan điều tra tiếp tục di lý nghi can Huỳnh Bê về nhà riêng, thực hiện lệnh khám xét.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng khám xét nơi làm việc của ông Bê tại Trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn), thu thập các chứng cứ, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Dân cho biết, ông Bê bị tạm giam 4 tháng để điều tra về việc nhận 300 triệu đồng “chạy” việc và ông này cũng đang bị điều tra về việc ăn chặn lương của nhiều giáo viên. Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Công an huyện Krông Pắk nhận được đơn tố cáo của bà Chu Thị Long ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk về việc ông Huỳnh Bê nhận 300 triệu đồng để chạy việc cho con gái vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Đắk Lắk.

Tin lời hứa của ông Bê, ngày 18/9/2016, bà Long đưa cho ông Bê 300 triệu đồng để “chạy việc”. Sau khi nhận đủ số tiền ông Bê viết giấy nhận tiền với mục đích xin việc. Tuy nhiên, đến gần 1 năm, ông Bê vẫn không thực hiện đúng lời hứa nên bà Long đồi lại tiền và ông Bê nhiều lần khất từ, không chịu trả.

Qua điều tra ban đầu, ông Bê thừa nhận có nhận tiền của bà Long. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn nhận được nhiều đơn tố cáo khác về việc ông Bê nhận tiền chạy việc, chạy biên chế và có ký nhận.

Tuy nhiên, khi nhận tiền của những người này, ông Bê chỉ ký “giấy vay tiền”, “giấy nhận nợ”, duy nhất bà Long là có “giấy biên nhận” nhận tiền chạy việc.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk làm rõ.

Nguyễn Tuấn Anh