Bắt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn tại Lào

Ngày 22/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam và Lào bắt giữ thành công hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy là Phan Quốc Huy (SN 1996, trú phường Hòa Khánh) và Phạm Văn Tài (SN 1995, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khi cả hai đang lẩn trốn tại tỉnh Savannakhet, Lào.

Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy tại Lào.

Trước đó, Công an TP Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu cho thấy hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy nêu trên có khả năng đang lẩn trốn tại Lào.

Sau khi xác định chính xác nơi ẩn náu và quy luật hoạt động của Huy và Tài, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng phân công tổ công tác tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng Cảnh sát tỉnh Savannakhet lên phương án truy bắt.

Khoảng 15h30 19/10, các tổ công tác đồng loạt bao vây bắt giữ thành công Phan Quốc Huy và Phạm Văn Tài.

Tại cơ quan Công an, Huy và Tài đã khai nhận về nhân thân, lai lịch và các hành vi phạm tội trước đó.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp với lực lượng chức năng Lào xác minh các nội dung liên quan. Đồng thời, thực hiện các thủ tục để áp giải hai đối tượng về Việt Nam, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.