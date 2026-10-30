Bắt hai đối tượng tàng trữ ma túy tại phường Lục Nam

Qua nắm tình hình địa bàn, Công an phường Lục Nam (thành phố Bắc Ninh) nhận được phản ánh về việc Đỗ Văn Biên (sinh năm 1984), trú tại tổ dân phố Cương Sơn, phường Lục Nam có biểu hiện bán và sử dụng ma túy tại nhà. Đáng chú ý, khu vực này thường xuyên xuất hiện những người nghiện ma túy, gây lo ngại trong Nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự. Qua xác minh ban đầu, lực lượng công an xác định những người nghiện hay xuất hiện tại nhà Biên đến từ nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố, như Trường Sơn, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Chũ…

Nguyễn Thị Pha và Đỗ Văn Biên tại cơ quan công an.

Để che giấu hoạt động, Biên xây tường bao quanh nhà cao, lắp cổng sắt hàn kín, hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài. Để tránh bị phát giác, các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma túy thường tụ tập tại một địa điểm nhất định hoặc khu vực rìa rừng gần nhà Biên, sau đó cử một người đến lấy ma túy.

Trước tình hình trên, Công an phường Lục Nam đã huy động các lực lượng nghiệp vụ tập trung nắm tình hình, xác minh thông tin, xây dựng phương án đấu tranh. Ngày 22/10, Công an phường Lục Nam phối hợp với lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở tổ dân phố Cương Sơn kiểm tra nhà Đỗ Văn Biên. Tại đây, tổ công tác bắt quả tang Biên và Nguyễn Thị Pha (sinh năm 1987), trú tại tổ dân phố Trong, phường Chũ đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều ma túy Methamphetamine và heroin.

Được biết, Biên và Pha có quan hệ tình cảm với nhau, cả hai đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản và được xác định đã sử dụng ma túy trước khi bị phát hiện, bắt giữ. Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố hai đối tượng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Việc triệt phá điểm ma túy phức tạp này đã góp phần ngăn chặn nguồn phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy, hạn chế những hệ lụy về an ninh, trật tự tại khu dân cư.