Văn phòng Bộ Công an thông tin, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an tỉnh Luông Pha Băng (Lào) bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển 100 bánh ma tuý tổng hợp, tương đương 600.000 viên.

Trước đó, vào hồi 15h50 ngày 20/11/2026, tại tuyến đường theo hướng U Đôm Xay – Luông Pha Băng (Lào), Tổ công tác thường trực Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Nậm Bạc đồng chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thường trực Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tại Lào và Công an tỉnh Luông Pha Băng (Lào) tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Ma tuý được cất giẫu bằng thủ đoạn hết sức tinh vi

Hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Vừ Thò (SN 1994) và Vưng Và (SN 2000), cùng trú tại bản Phôn Sã Vảng, huyện Nậm Bạc, tỉnh Luông Pha Băng, Lào. Tại thời điểm kiểm tra, hai đối tượng đang di chuyển trên xe ô tô bán tải nhãn hiệu Toyota Hilux, mang biển kiểm soát Viêng Chăn.

Tang vật thu giữ gồm 100 bánh ma túy tổng hợp, tương đương 600.000 viên; 01 xe ô tô bán tải và 02 điện thoại di động.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.