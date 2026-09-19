Bắt hai đối tuợng gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản

Theo Phòng CSHS, từ đầu tháng 6- 2026, trên địa bàn các xã vùng ven TP Đà Nẵng liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại nhà dân. Các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya, thời điểm người dân mất cảnh giác hoặc sơ hở trong việc khóa cửa, bảo quản tài sản để đột nhập thực hiện hành vi phạm tội. Tình trạng này không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, khiến người dân lo lắng, bất an.

Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm này, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo thành lập nhiều tổ công tác gồm các điều tra viên, trinh sát có kinh nghiệm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm rà soát địa bàn, thu thập thông tin, xác minh các đối tượng có tiền án, tiền sự về hành vi trộm cắp tài sản và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Trong quá trình điều tra, các trinh sát kiên trì bám sát địa bàn, lần theo từng manh mối, đối chiếu thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để khoanh vùng đối tượng. Sau thời gian dài sàng lọc, xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS xác định Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh là những đối tượng nổi lên nhiều nghi vấn liên quan đến các vụ trộm xảy ra trong thời gian qua.

Tang vật vụ án

Kết quả điều tra cho thấy, cả hai đều có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Trong đó, Đặng Bá Cảnh có 4 tiền án, còn Nguyễn Văn Thịnh có 2 tiền án cùng về hành vi này. Sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên các đối tượng tiếp tục cấu kết với nhau để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp.

Đáng chú ý, để đối phó với cơ quan chức năng, Cảnh và Thịnh thường xuyên thay đổi phương tiện sử dụng, thay đổi đặc điểm nhận dạng cá nhân cũng như cung đường di chuyển. Sau khi gây án, có thời điểm các đối tượng còn đến ngủ tại khu vực nghĩa địa nhằm che giấu tung tích, xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy xét của lực lượng Công an.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 16- 9, Phòng CSHS phối hợp Công an các xã Nam Phước, Thăng Trường và Thăng An đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh, đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu các đối tượng tỏ ra ngoan cố, liên tục kêu oan và không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước hệ thống tài liệu, chứng cứ được lực lượng trinh sát dày công thu thập trong suốt quá trình theo dõi, xác minh cùng các biện pháp đấu tranh nghiệp vụ sắc bén của điều tra viên, cả hai đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, các đối tượng thường mang theo kìm cộng lực, tuốc nơ vít, sử dụng xe máy di chuyển qua các khu dân cư thuộc các xã vùng ven như Thăng An, Thăng Điền, Thăng Trường... để tìm những ngôi nhà có sơ hở rồi đột nhập trộm cắp tài sản.

Điển hình, khoảng 3 giờ ngày 15- 9, phát hiện nhà chị N.T.N. (1983, trú xã Thăng Điền) không khóa cửa tầng 2, Cảnh đã đột nhập vào bên trong lấy 1 lắc tay vàng, 2 điện thoại di động, 1 đôi bông tai vàng và 2 nhẫn vàng, trong khi Thịnh đứng bên ngoài cảnh giới. Chỉ hơn một giờ sau, khi đi qua thôn Hà Bình, xã Thăng An, phát hiện nhà ông N.T.S. không khóa cửa và không có người bên trong, các đối tượng tiếp tục đột nhập lấy 4 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay cùng nhiều nữ trang có giá trị rồi mang về cất giấu.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định từ đầu tháng 6- 2026 đến thời điểm bị bắt giữ, với phương thức và thủ đoạn trên, Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh đã thực hiện hơn 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Đà Nẵng, gây thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe máy, 6 điện thoại di động các loại, 3 sợi dây chuyền, 2 nhẫn và 5 lắc tay bằng vàng. Qua test nhanh, Đặng Bá Cảnh dương tính với chất ma túy.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Bá Cảnh và Nguyễn Văn Thịnh về hành vi “Trộm cắp tài sản”; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

X.SƠN