Bắt hai đối tượng cướp vòng vàng của phụ nữ

Hai đối tượng Chiến và Hiệp

Hai đối tượng Hoàng Văn Chiến và Nguyễn Văn Hiệp đều có tiền án, tiền sự và không có việc làm ổn định. Để có tiền chi tiêu, các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của người đi đường, đặc biệt là phụ nữ đeo trang sức có giá trị để cướp giật tài sản.

Ngày 21/9, tại đường Sơn Nam, thuộc tổ dân phố Hàm Long, phường Nam Sơn, hai đối tượng áp sát xe máy đang lưu thông và giật dây chuyền vàng của chị Q.T.N (SN 2000), trú tại xã Yên Phú (tỉnh Phú Thọ).

Tiếp đến, chiều 23/9, tại khu vực đường bê tông ven bờ mương phía sau núi Sơn Nam, hai đối tượng tiếp tục cướp giật tài sản của chị N.T.Y (SN 1988), trú tại phường Nam Sơn. Và sáng 25/9, bọn chúng lại giật vòng vàng của một phụ nữ đang điều khiển xe mô tô một mình tại khu vực trên phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh, đồng thời xác định bắt giữ các đối tượng.

Căn cứ quy định, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoàng Văn Chiến, Nguyễn Văn Hiệp để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.