Bắt hai đối tượng 'cướp giật tài sản' của người nước ngoài

Thông tin ban đầu, khoảng 21h50’ ngày 26/9/2026, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị P.K. (SN 1984, quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Rạch Dừa) về việc bị cướp giật điện thoại.

Đối tượng Duy và Nguyên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo trình báo, khoảng 21h20’ cùng ngày, khi chị điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, hai đối tượng đi cùng chiều trên một xe máy bất ngờ áp sát, giật chiếc điện thoại rồi tẩu thoát.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét các đối tượng, thu hồi tài sản cho bị hại.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, trong chưa đến 18 giờ, lực lượng Công an đã xác định, triệu tập hai đối tượng liên quan gồm Trần Cao Nguyên và Đỗ Văn Duy (cùng sinh năm 2009, hiện ngụ tại phường Tân Phước).

Bước đầu, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên 2 đối tượng rủ nhau đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền.

Tối 26/9/2026, hai đối tượng sử dụng xe máy đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để gây án. Khi phát hiện chị P.K. đang cầm điện thoại trên đường Võ Thị Sáu, D. điều khiển xe áp sát để N. giật tài sản.

Sau khi gây án, 2 đối tượng mang điện thoại đến bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Mỹ rồi chia nhau để tiêu xài.

Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ xe máy được sử dụng để gây án, thu hồi điện thoại và trao trả cho chị P.K.

Công an Phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của những đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.