Bắt giữ 'yêu râu xanh' xâm hại con gái riêng của người tình sau nhiều ngày lẩn trốn

Ngày 2/11, Công an xã Thường Tân (TPHCM) cho biết đã phối hợp với Công an xã Bắc Tân Uyên và các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Mang Lợi (SN 1984, quê Lâm Đồng), sau nhiều ngày truy tìm tại khu vực rừng chuối và vườn cao su.

Trốn trong vườn cao su, nghi can Mang Lợi sa lưới sau nhiều ngày bị công an truy tìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng một năm trước, bà V.T.B.N. có quan hệ tình cảm với Lợi và đưa người này về sống chung tại phòng dành cho công nhân làm vườn ở ấp Cây Dừng, xã Thường Tân.

Khoảng ba tháng trước, lợi dụng lúc bà N. đi làm, chỉ có Lợi và con gái riêng của bà N. ở nhà, người đàn ông này đã có hành vi xâm hại tình dục bé gái. Đáng chú ý, Lợi còn dùng điện thoại ghi lại hình ảnh sự việc, sau đó đe dọa, buộc cháu bé không được kể với bất kỳ ai.

Ngày 25/10, trong lúc sử dụng điện thoại của Lợi, bà N. phát hiện đoạn video nói trên nên lập tức đến cơ quan công an trình báo. Khi biết hành vi của mình bị bại lộ, Lợi đã bỏ trốn vào khu vực rừng chuối và vườn cao su trên địa bàn xã Bắc Tân Uyên.

Công an xã Thường Tân đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp truy tìm Mang Lợi. Sau nhiều ngày tổ chức rà soát, truy tìm, đến ngày 1/11, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Lợi.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.