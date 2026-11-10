Bắt giữ, xử lý 18.825 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá hơn 20.463 tỉ đồng

Lực lượng Hải quan kiểm tra hàng hóa. (Ảnh minh họa: Cục HQ)

Trước diễn biến phức tạp của các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát; ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; tổ chức tập huấn nhận diện phương thức, thủ đoạn và kỹ năng kiểm soát tội phạm ma túy tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Kết quả, từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.757 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2.466,8 tỉ đồng; khởi tố 2 vụ, chuyển nguồn tin, kiến nghị khởi tố 20 vụ. Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý là 18.825 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 20.463,6 tỉ đồng.

Một vụ thuốc lá nung nóng nhập lậu được lực lượng chức năng phát hiện. (Ảnh: Cục HQ)

Ngoài ra, trong đấu tranh phòng, chống ma túy, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 9 vụ với 8 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 5 vụ. Lũy kế từ ngày 15/12/2025 đến 14/10/2026, các lực lượng phát hiện, bắt giữ 148 vụ với 297 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 53 vụ.

Tang vật thu được 2.053kg ma túy các loại, cụ thể: 96,66kg cần sa; 58,22 kg heroin; 16,54 kg cocain; 1.277,84 kg và 205 viên ketamine; 527,27 kg và 5.655 viên ma túy tổng hợp; 77,12 kg và 3 viên ma túy loại khác;112 túi nước vui; 2000 ml ma tuý dạng lỏng.

Đối với công tác kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan tăng cường thu thập, phân tích thông tin, triển khai kiểm tra đối với các loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, doanh nghiệp chế xuất và các mặt hàng trọng điểm. Từ ngày 15/9 đến 14/10/2026, toàn ngành ban hành 178 quyết định kiểm tra sau thông quan, hoàn thành 173 cuộc kiểm tra; tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt là 443,97 tỉ đồng, số tiền thực thu ngân sách là 420,78 tỉ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 10 và triển khai Chương trình công tác tháng 11 diễn ra vào sáng ngày 9/11, ông Nguyễn Văn Thọ - Cục trưởng Cục Hải quan đã yêu cầu toàn Ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Trong đó, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và ma túy, đặc biệt trong dịp cuối năm: Triển khai các kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027; chủ động nắm tình hình, kiểm soát các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm.

Tăng cường quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan đối với các dấu hiệu gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm chính sách mặt hàng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị kiểm tra, kiểm soát; tổ chức tổng kết Chiến dịch Con Rồng Mê Kông giai đoạn VIII và trao đổi thông tin về phòng, chống ma túy.