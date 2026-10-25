Bắt giữ vụ vận chuyển trái phép hơn 6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Các đối tượng cùng tang vật bị Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: QUANG THỌ)

Trước đó vào hồi 5 giờ ngày 22/10, tại khu vực biên giới Hồ Tràng Vinh, thuộc thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, tổ công tác của Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Pò Hèn kiểm tra, phát hiện bắt giữ 11 đối tượng đang có hành vi bốc vác, vận chuyển hàng hóa, trái phép. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, một số đối tượng điều khiển bè mảng, ô-tô chạy trốn.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 5.150kg nầm lợn đông lạnh 1.000kg trứng gà non đông lạnh, 3 bè mảng gắn máy, 1 ô-tô bán tải biển kiểm soát 14K-154.05. Khi kiểm tra hàng hóa được chứa trong các thùng xốp, một số đã bốc mùi hôi thối.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận được thuê bốc vác, vận chuyển hàng thực phẩm bẩn trên với tiền công 500.000 đồng/người. Khoảng 5 giờ ngày 22/10 khi các đối tượng đang bốc vác hàng hóa lên xe thì bị Bộ đội Biên phòng phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng thành phố Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.