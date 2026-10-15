Bắt giữ vụ vận chuyển 1.500 bao thuốc lá lậu ở Phú Quốc

Các đối tượng và tang vật thuốc lá lậu.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra tại khu vực đường bê tông thuộc Tổ 2, khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc, tổ công tác phát hiện 2 xe mô tô lưu thông từ đường bê tông ven biển ra đường ĐT45 (đường Suối Cái - Gành Dầu) có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe mô tô do Trần Văn Ngoan (sinh năm 1991, thường trú tỉnh Cà Mau) điều khiển chở 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, được chia thành 2 bịch nylon màu đen.

Xe mô tô do Danh Hoàng Phụng (sinh năm 2002, thường trú tỉnh An Giang) điều khiển chở 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm 2 bịch nylon màu đen, mỗi bịch chứa 250 bao và 1 thùng đặt trong bao tải màu xám chứa 500 bao.

Qua làm việc ban đầu, Ngoan và Phụng khai nhận vận chuyển thuê số thuốc lá trên theo chỉ đạo của Danh Tiền (sinh năm 1997, tạm trú tại đặc khu Phú Quốc). Tiền ở gần vị trí hai người bị phát hiện, cách khoảng 50m. Theo lời khai, cả hai vận chuyển thuốc lá từ nhà Tiền đến khu vực Cửa Cạn; khi gần đến nơi giao hàng, Tiền sẽ liên hệ hướng dẫn tiếp.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa những người liên quan cùng phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Gành Dầu để tiếp tục điều tra, làm rõ.