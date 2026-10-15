Bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển gỗ 'lậu'
Qua công tác nắm tình hình, ngày 14-10, Công an xã Cam Hiệp (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã kịp thời phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cam Lâm - Cam Ranh (Khánh Hòa) phát hiện, xử lý vụ khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép tại thôn Xuân Lập (xã Cam Hiệp).
Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng đều trú xã Cam Hiệp) có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép 5 lóng gỗ Căm xe (khoảng 0,9m3), là loại gỗ tự nhiên quý hiếm Nhóm II. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trạng, phối hợp đưa số đối tượng và số lượng gỗ nói trên về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cam Lâm – Cam Ranh, phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-giu-vu-mua-ban-van-chuyen-go-lau-post359465.html