Bắt giữ vụ mua bán, vận chuyển gỗ 'lậu'

Gia đình ở Cao Bằng phát hiện sổ đỏ được cấp năm 2022 ghi sai số thửa đất so với hồ sơ gốc từ năm 1958. Việc có được đính chính hay không phải căn cứ vào hồ sơ kê khai đăng ký đất đai và quá trình cấp giấy chứng nhận qua các thời kỳ.