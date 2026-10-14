Bắt giữ trợ lý Tổng giám đốc tiếp tay vận chuyển trái phép 84 tấn quặng phóng xạ

Ngày 14/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Trần Nhật Anh (SN 1988, trú phường Tân Hưng, TP.HCM) về tội Vận chuyển trái phép chất phóng xạ, theo Điều 309 Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Theo cơ quan điều tra, Trần Nhật Anh là nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, bị xác định có hành vi hỗ trợ, giúp sức cho Trần Văn Quận thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Lực lượng chức năng làm việc với Trần Nhật Anh. (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Việc khởi tố Nhật Anh nằm trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ liên quan đến Công ty cổ phần Đường Lâm.

Trước đó, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá chuyên án tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, phối hợp thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty cổ phần Đường Lâm khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài. Kết quả giám định xác định số quặng này là chất phóng xạ.

Ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Văn Quận (SN 1957, trú phường Tân Hưng, TP.HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đường Lâm, về tội Vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, quá trình điều tra tiếp tục tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân và các mắt xích liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, đây là chuyên án điển hình đầu tiên xử lý về tội danh vận chuyển trái phép chất phóng xạ liên quan đến đất hiếm tại địa bàn, góp phần bịt lỗ hổng, ngăn chặn thất thoát tài nguyên chiến lược quốc gia.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của các mắt xích liên quan để xử lý nghiêm.