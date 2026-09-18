Bắt giữ Trần Hoàng Minh, kẻ trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm 30 năm

Ngày 18/9, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long trực tiếp làm việc với Trần Hoàng Minh (68 tuổi, ngụ ấp Đông Hậu, xã Ngãi Tứ) - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị bắt giữ sau 30 năm lẩn trốn.

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Văn Hạnh chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định pháp luật trong công tác tiếp nhận, quản lý đối tượng sau khi bắt giữ.

Đối tượng Trần Hoàng Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Nhiều lần trốn khỏi nơi giam

Trần Hoàng Minh bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long ra lệnh truy nã từ năm 1996 về hành vi trốn khỏi nơi giam. Trước đó, đối tượng từng có biệt danh “Tướng cướp Hoàng Minh”.

Theo hồ sơ, trong thập niên 1980, Minh hoạt động tại các địa bàn Phụng Hiệp (Hậu Giang cũ), Cần Thơ, Vĩnh Long, chủ yếu thực hiện các vụ trộm cắp tài sản.

Năm 1987, Minh bị TAND tỉnh Hậu Giang (cũ) tuyên phạt 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa, Trộm cắp tài sản công dân và Trốn khỏi nơi giam.

Trong thời gian chấp hành án, năm 1990, Minh bỏ trốn khỏi nơi giam rồi đến xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay là xã Ngãi Tứ, tỉnh Vĩnh Long) chung sống như vợ chồng với một phụ nữ và làm nghề buôn bán nhỏ trên sông.

Thời gian này, Minh tiếp tục thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt khoảng 250 triệu đồng.

Ngày 22/11/1995, Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ Minh, đưa về trại tạm giam. Tuy nhiên, trong thời gian bị tạm giam, ngày 23/6/1996, Minh tiếp tục bỏ trốn.

Sau lần vượt trốn này, Minh di chuyển qua nhiều địa bàn thuộc các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ. Để che giấu thân phận, đối tượng liên tục thay đổi tên họ như Trần Hoàng Minh, Trần Văn Minh, Trần Hoàng Lủi, Hà Hoàng Lủi...

Minh quê gốc tại thị trấn Tân Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp). Hàng chục năm qua, đối tượng không trở về quê cũ.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long về tăng cường công tác truy bắt đối tượng truy nã trong đợt cao điểm, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã rà soát, xác minh, thu thập, đối chiếu các thông tin, dấu vết liên quan đến quá trình lẩn trốn của Minh.

Lực lượng công an đồng thời phối hợp với các đơn vị, địa phương và vận động nhân dân cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt.

Sau thời gian kiên trì xác minh, truy tìm, đến 16h30 ngày 16/9, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Vĩnh Long bắt giữ Trần Hoàng Minh tại ấp Hiệp Quới, xã Hiệp Đức, tỉnh Đồng Tháp.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, việc bắt giữ Trần Hoàng Minh sau 30 năm lẩn trốn là kết quả của quá trình xác minh, truy tìm kéo dài của lực lượng công an tỉnh, cùng sự phối hợp của các đơn vị, địa phương và người dân.

Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc truy bắt các đối tượng truy nã, nhất là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, tiếp tục được lực lượng công an tập trung thực hiện, nhằm bảo đảm mọi hành vi vi phạm pháp luật được xử lý theo quy định.