Theo lời khai ban đầu, từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Đối tượng Ngô Thị Bích Thảo.

Đáng chú ý, theo lời khai của Thảo tại cơ quan công an, thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động 100-300 triệu đồng mỗi tháng.

Các video ghi lại những nội dung này sau đó bị phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và các trang cá cược trực tuyến, khiến Thảo được nhiều người biết đến trên không gian mạng.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên "Thị Nở".

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, làm rõ các hành vi có liên quan.

Cơ quan chức năng cảnh báo về tình trạng lợi dụng không gian mạng để livestream nội dung khiêu dâm nhằm trục lợi, đồng thời cảnh báo những hệ lụy tiêu cực khi các nội dung độc hại bị phát tán rộng rãi, ảnh hưởng đến môi trường văn hóa và trật tự, an toàn xã hội.