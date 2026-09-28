Công an phường Trường Vinh mới phát hiện, bắt giữ Nguyễn Tiến Phi (sinh năm 2004, trú tại khối Bến Thủy 5, phường Trường Vinh) để điều tra về hành vi sản xuất hàng cấm.

Trước đó, Công an phường Trường Vinh phát hiện Phi có dấu hiệu liên quan đến hoạt động sản xuất, mua bán pháo nổ trái phép. Xác định số lượng nguyên liệu, vật liệu lớn, lực lượng Công an tập trung xác minh, làm rõ.

Tang vật thu giữ trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 10h30 ngày 24/9, Công an phường Trường Vinh thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Phi.

Kiểm tra nơi ở của Phi, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ dưới sàn nhà 6,8kg pháo nổ; 814kg thuốc pháo; hơn 5kg lưu huỳnh, than củi, KClO4; 4 thùng chứa ngòi pháo có tổng trọng lượng gần 50kg cùng nhiều nguyên liệu, vật liệu khác phục vụ chế tạo pháo.

Tổng trọng lượng pháo thành phẩm, thuốc pháo và tiền chất sử dụng để chế tạo thuốc pháo được thu giữ gần 1 tấn.

Tại cơ quan Công an, Phi khai đầu năm 2026 lên mạng xã hội tìm mua nguyên liệu để sản xuất pháo bán kiếm lời. Qua mạng xã hội, Phi làm quen với một tài khoản tên T. (chưa xác định được lai lịch), người này giới thiệu có bán nguyên liệu sản xuất pháo.

Nguyễn Tiến Phi tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 10/1/2026, Phi đặt mua số nguyên liệu sản xuất pháo trị giá 200 triệu đồng. Đến khoảng tháng 7/2026, người này hẹn Phi vào miền Nam nhận hàng. Sau khi nhận, Phi thuê xe vận chuyển số nguyên liệu về nhà tại khối Bến Thủy 5 để cất giấu và tự chế tạo pháo nổ nhằm bán kiếm lời.

Số pháo chưa kịp đưa ra tiêu thụ, hành vi của Phi đã bị Công an phường Trường Vinh phát hiện, ngăn chặn.

Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.