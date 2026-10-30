Bắt giữ thành công đối tượng truy nã về ma túy

Đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng bị bắt giữ. (Ảnh: Công an Ninh Bình)

Ngày 30/10, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang bắt giữ thành công đối tượng truy nã Phạm Văn Hoàng (SN 1998, trú tại xã Xuân Hồng, tỉnh Ninh Bình) tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, tỉnh An Giang.

Theo cơ quan Công an, Phạm Văn Hoàng là đối tượng bị truy nã theo quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình nắm được thông tin Phạm Văn Hoàng đang lẩn trốn tại địa bàn phường Hà Tiên, tỉnh An Giang nhằm tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia để trốn tránh sự truy bắt của cơ quan Công an.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đã cử Tổ công tác nhanh chóng phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai bắt giữ thành công Phạm Văn Hoàng khi đối tượng đang tìm cách vượt biên sang Campuchia.