Bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ

Lực lượng công an bắt giữ thành công đối tượng Phương Văn Kỳ tại nơi lẩn trốn

Lán trại đối tượng Phương Văn Kỳ sử dụng để lẩn trốn trước khi bị bắt giữ

Lán trại đối tượng Phương Văn Kỳ sử dụng để lẩn trốn trước khi bị bắt giữ

Khu vực đối tượng Phương Văn Kỳ lẩn trốn trước khi bị bắt

Trước đó, qua nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ và lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới, đêm khuya xuống khu vực nhà dân.

Qua xác minh lực lượng chức năng xác định đối tượng Kỳ nghiện ma tuý, luôn cảnh giác, thường xuyên mang theo súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Đối tượng Phương Văn Kỳ tại cơ quan công an

Xác định được tính chất nguy hiểm của đối tượng truy nã Phương Văn Kỳ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 4/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng bắt giữ thành công đối tượng tại bìa rừng trong lúc đối tượng đi tìm mua ma tuý về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn AK, trong đó có viên đã lên nòng.

Đối tượng Phương Văn Kỳ cùng tang vật

Khẩu súng đối tượng Phương Văn Kỳ tàng trữ khi đang lẩn trốn

Việc bắt giữ thành công đối tượng Phương Văn Kỳ sau một thời gian lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho tinh thần kiên trì, mưu trí, dũng cảm đấu tranh của lực lượng Công an tỉnh trong công tác truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Qua vụ việc này, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến các đối tượng truy nã cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất. Sự phối hợp, cung cấp thông tin của quần chúng Nhân dân chính là yếu tố quan trọng giúp lực lượng công an nhanh chóng phát hiện, bắt giữ tội phạm.