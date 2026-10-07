Bắt giữ thành công đối tượng trốn truy nã ở nước ngoài

Trước đó, ngày 29/11/2024, Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tiếp nhận B.M.Đ (trú tại tỉnh Phú Thọ) bị phía Jeju (Hàn Quốc) từ chối cho nhập cảnh vì nghi ngờ mục đích nhập cảnh, buộc quay lại Việt Nam.

Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với lực lượng chức năng Lào và Campuchia truy bắt thành công Ngô Thị Ngọc.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu của tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”, ngày 17/6/2025, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội để xác minh, điều tra, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội xác định, do không đủ điều kiện xin visa lao động, khoảng cuối tháng 10/2024, B.M.Đ đã thuê Ngọc đưa sang Hàn Quốc lao động với chi phí 70 triệu đồng (đặt cọc trước 20 triệu đồng). Ngọc hướng dẫn Đ việc xuất cảnh sang Jeju theo diện du lịch miễn visa…

Hai bên thoả thuận, khi sang đến Hàn Quốc, Ngọc sẽ xin visa tị nạn cho Đ ở lại lao động và cho người tìm kiếm việc làm. Khi Đ có lương thì sẽ chuyển 50 triệu đồng còn lại. Để tạo sự tin tưởng, Ngọc còn cho biết, chị ta sẽ đi cùng Đ vì nếu đi du lịch phải đi cùng bạn bè, người thân; nếu đi một mình sẽ bị phía Hàn Quốc nghi ngờ mục đích nhập cảnh là không phải du lịch và sẽ không cho nhập cảnh.

Đối tượng Ngô Thị Ngọc.

Đầu tháng 11/2024, Đ đã chuyển cho Ngọc 10 triệu đồng; đồng thời, được Ngọc chụp ảnh hộ chiếu của Đ để đặt vé máy bay và khách sạn. Đối tượng Ngọc sau đó đã liên hệ và rủ một người bạn cùng đi Jeju (Hàn Quốc) với mục đích khi Đ làm thủ tục nhập cảnh vào Jeju, nếu Cơ quan chức năng Hàn Quốc hỏi thì người này sẽ đứng ra trả lời giúp Đ vì Đ không giao tiếp được bằng tiếng Hàn Quốc và tiếng Anh … Khi trao đổi với người bạn này, đối tượng Ngọc không nói cho người này biết mục đích nhập cảnh của Đ.

Ngày 20/11/2024, Ngọc thông báo cho Đ biết lịch sẽ xuất cảnh sang Hàn Quốc. Đúng hẹn, vào ngày 26/11/2024, Đ cùng một số người khác được Ngọc giúp làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc theo lịch trình Nội Bài – Thượng Hải – Jeju, Hàn Quốc trong 5 ngày 4 đêm (từ 27/11-1/12/2024). Ngày 27/11/2024, tại Jeju, Hàn Quốc 4 người đi cùng được nhập cảnh, riêng Đ bị Cơ quan chức năng Hàn Quốc từ chối cho nhập cảnh vì nghi ngờ mục đích nhập cảnh và buộc quay trở về Việt Nam. …

Tại Cơ quan điều tra, Ngọc cùng các đối tượng có liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 31/3, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can; lệnh cấm đi khỏi nơi trú đối với Ngọc… Ngày 27/5, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngọc. Ngày 1/6, Viện KSND TP Hà Nội phê chuẩn Lệnh bắt bị can để tạm giam trên. Ngày 2/6, Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt nêu trên, tuy nhiên Ngọc không có mặt tại địa phương, không xác định được đi đâu, làm gì. Ngày 12/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Ngọc về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua nguồn tin tố giác tội phạm của quần chúng, cán bộ Phòng An ninh điều tra xác định đối tượng đang lẩn trốn tại Lào… Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã thành lập, cử tổ công tác của Phòng An ninh điều tra sang Lào thực hiện nhiệm vụ truy bắt Ngọc. Trong quá trình này, cán bộ Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Cục Phòng chống buôn bán người, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Lào xác minh, truy bắt Ngọc.

Qua rà soát, bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu xác minh thu thập được, tổ công tác của Phòng An ninh điều tra xác định Ngọc đã rời Lào sang Campuchia và đi Singapore từ ngày 31/8. Kiên trì thu thập thông tin, ngày 7/9, tổ công tác xác định Ngọc đang di chuyển từ Singapore đi Phnompenh (Campuchia). Ngay sau khi có thông tin trên, tổ công tác đã báo cáo Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội; đồng thời tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an bắt giữ Ngọc, khi đối tượng làm thủ tục nhập cảnh vào Campuchia…

Ngày 8/9, tổ công tác của Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp nhận đối tượng Ngọc và di lý về nước. Sau khi về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, tổ công tác thuộc Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài tiến hành lập biên bản bắt người đang bị truy nã đối với Ngọc theo quy định của pháp luật.