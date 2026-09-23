Bắt giữ thành công đối tượng mua bán người sau 8 năm lẩn trốn

Đối tượng Tráng A Sái tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 8/2018, Tráng A Sái từ nhà tại thôn Đắk R'Mang 2 đến tỉnh Lào Cai, sau đó sang Trung Quốc tìm việc. Tại đây, Sái quen biết đối tượng tên là Dình Công và được thuê đi đón G.T.X trú tại huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (nay là xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La) sang Lào Cai để đưa sang Trung Quốc.

Sau khi đón được G.T.X và đưa vào sâu nội địa Trung Quốc, các đối tượng đã liên lạc với gia đình nạn nhân yêu cầu số tiền 210 triệu đồng để chuộc. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng đã thay đổi ý định và bán nạn nhân cho một người Trung Quốc. Sái được trả công 2.000 NDT. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/9/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Tà Đùng bắt giữ thành công đối tượng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Tráng A Sái để điều tra về tội mua bán người.

Được biết, năm 2015, đối tượng cũng đã có tiền án cũng về tội Mua bán người và tiền sự về Hành vi tổ chức đánh nhau, tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng do Công an huyện Đắk G'Long, tỉnh Đắk Nông xử lý.