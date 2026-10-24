Bắt giữ tên cướp tiệm vàng sau 40 phút truy xét

Khoảng 6h50 ngày 24/10, tại tiệm vàng Kim Thành Ngân Phát (phường Tân Khánh, TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng là một nam giới, khoảng 30 tuổi, điều khiển xe mô tô đến tiệm vàng. Tại đây, đối tượng sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm vàng là chị T.T.G.H. (SN 1997) nhằm mục đích cướp tài sản.

Nguyễn Minh Đắc nhanh chóng bị bắt giữ, chỉ sau 40 phút truy xét.

Bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9h cùng ngày, bị hại đã đến Cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Khánh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Nguyễn Minh Đắc tại cơ quan điều tra.

Đến 9h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, hiện trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh), đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí sử dụng trong vụ cướp.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.