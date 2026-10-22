Bắt giữ tàu hàng va chạm cầu cảng Dung Quất, Quảng Ngãi

Ngày 18-10, trong quá trình di chuyển vào bến số 10, Cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi), tàu AQUACHARM xảy ra va chạm với kết cấu cầu cảng. Vụ việc làm phần mũi tàu hư hỏng với chiều dài khoảng 5m; hai mạn tàu cũng có dấu hiệu hư hỏng. Thiệt hại đối với cầu cảng của Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất đang được cơ quan chuyên môn giám định.

Tàu hàng M/V AQUACHARM bị hư hỏng do va chạm.

Tàu có 22 thuyền viên, chở 170.586 tấn quặng sắt, hành trình từ cảng Port Hedland (Australia) đến cảng Dung Quất, nhập cảnh ngày 14-10-2026.

Cầu cảng chuyên dụng Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) bị hư hỏng một phần do tàu hàng M/V AQUACHARM va chạm.

Theo thông báo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, trong thời gian bị bắt giữ, tàu M/V AQUACHARM không được phép rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; phải neo đậu đúng vị trí được chỉ định, duy trì đầy đủ thuyền viên và bảo đảm chế độ trực ca theo quy định của pháp luật.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các bên liên quan chấp hành nghiêm quyết định của Tòa án và thông báo của cảng vụ; thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong thời gian tàu neo đậu.