Bắt giữ tàu biển quốc tế AQUACHARM va chạm gây hư hỏng cầu cảng tại Dung Quất

Tàu AQUACHARM mang quốc tịch Quần đảo Marshall (số IMO: 9921609), thuộc sở hữu của chủ tàu WEALTH LINE INC (quốc tịch Panama) và do Công ty Cổ phần Hàng hải S&A làm đại lý. Tàu bị bắt giữ theo Quyết định số 154/QĐ-BGTB ngày 21/10/2026 của Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi.

Trước đó, vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 18/10/2026, trong quá trình cập cầu cảng số 10 thuộc Cảng Dung Quất dưới sự điều động của hoa tiêu và 3 tàu lai dắt, phần mũi tàu AQUACHARM đã va chạm với kết cấu cầu cảng thuộc Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất. Vụ va chạm làm xuất hiện vết rách dài khoảng 5m từ mũi sang cả hai mạn trái và phải của tàu. Thời điểm xảy ra sự cố, tàu đang chở 170.586 tấn quặng sắt (bốc xếp tại cảng Port Hedland, Úc) cùng 22 thuyền viên trên tàu do ông Lee Sanghwa làm thuyền trưởng.

Trao đổi về vụ việc, ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi cho biết, đây là sự cố va chạm gây thiệt hại tài sản cho bên thứ ba. Theo quy định pháp luật hàng hải, Cảng vụ Hàng hải chỉ có thẩm quyền tạm giữ tàu tối đa 5 ngày để phục vụ công tác điều tra, xác minh sự cố. Sau thời hạn này, nếu không có quyết định ngăn chặn từ cơ quan tài phán, Cảng vụ bắt buộc phải cấp phép cho tàu rời cảng.

Do đó, để bảo đảm việc giải quyết bồi thường thiệt hại cho kết cấu cầu cảng bị hư hỏng, bên bị thiệt hại là Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất đã gửi đơn yêu cầu Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi ra quyết định bắt giữ tàu biển. Việc "bắt giữ tàu biển" trong trường hợp này bản chất là một biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự nhằm ngăn chặn tàu rời đi khi chưa hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hoặc chưa đạt được thỏa thuận giữa các bên. Phía doanh nghiệp yêu cầu đã thực hiện nghĩa vụ nộp lệ phí bắt giữ tàu biển (8 triệu đồng) theo quy định.

Trong thời gian bị bắt giữ, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu tàu AQUACHARM tuyệt đối không rời khỏi vùng nước cảng biển do Cảng vụ quản lý; neo đậu đúng vị trí chỉ định; duy trì đầy đủ lực lượng thuyền viên, tổ chức trực ca theo quy định. Đồng thời, tàu phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại khu vực neo đậu.

Vụ việc đã được thông báo đến UBND tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Quảng Ngãi, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất cùng các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng để phối hợp giám sát, xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và thông lệ hàng hải quốc tế.