Bắt giữ tàu Aquacharm sau vụ va chạm cầu cảng ở Dung Quất

Theo thông báo, trong thời gian bị bắt giữ, tàu Aquacharm không được rời khỏi vùng nước cảng biển thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi và phải neo đậu tại vị trí được chỉ định. Thuyền trưởng có trách nhiệm duy trì đầy đủ số lượng thuyền viên, tổ chức trực ca theo đúng quy định pháp luật.

Tàu Aquacharm hư hỏng sau va chạm

Trước đó, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292m, trọng tải 182.309 tấn, chở 170.856 tấn quặng sắt từ Australia đến Dung Quất để trả hàng. Trên tàu có 22 thuyền viên. Lúc 4 giờ 56 ngày 14-10, tàu đã đến và neo đậu an toàn tại khu neo đậu.

Chiều 18-10, tàu Aquacharm được bố trí vào cảng để bốc dỡ hàng. Lúc 16 giờ 45, hoa tiêu liên hệ trực ban VTS Dung Quất thuộc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, thông báo lên tàu thực hiện nhiệm vụ dẫn tàu cập cầu cảng số 10, Bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Tuy nhiên, khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, trong quá trình điều động vào cảng, tàu Aquacharm va chạm với phần công trình nối dài cầu cảng số 10 và 11. Khu vực xảy ra va chạm là đoạn cầu cảng dài 50m đã xây dựng nhưng chưa được công bố đưa vào khai thác, sử dụng.

Vụ va chạm khiến phần mũi tàu Aquacharm bị rách khoảng 5m, sạt mạn và làm hư hỏng công trình cầu cảng.

Hà Vy