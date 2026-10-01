Bắt giữ tài xế gây tai nạn khiến 2 người tử vong ở Cần Thơ

Theo điều tra, lúc 8h20 ngày 2/7, Trường điều khiển xe tải lưu thông trên đường tỉnh 919, hướng từ xã Cờ Đỏ đến xã Trường Xuân (cùng TP Cần Thơ).

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trường.

Khi đến ấp Đông Thắng, xã Đông Thuận (TP Cần Thơ), xe tải do Trường điều khiển xảy ra va chạm với xe mô tô do chị T.T.T. điều khiển, chở theo bà L.T.K.L. (ngụ địa phương) đang lưu thông cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến chị T. tử vong tại hiện trường, bà L. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Khám nghiệm hiện trường, phương tiện, thu thập chứng cứ liên quan, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ xác định nguyên nhân vụ tai nạn do Trường điều khiển xe tải thiếu chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn khi vượt xe, để xảy ra va chạm với xe mô tô đang lưu thông cùng chiều, khiến 2 người tử vong...