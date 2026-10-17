Bắt giữ 'Sơn Thụy Khuê' và nhiều đồng phạm trong đường dây ma túy

Trước đó, ngày 30/9/2026, Công an phường Cửa Nam bắt khẩn cấp Trần Quốc Việt (SN 1977, trú tại phường Cửa Nam, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, tối 1/10/2026, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989, trú tại khu vực Phố Huế, Hà Nội), phát hiện 3 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực sân thượng.

"Sơn Thụy Khuê" cùng các đồng phạm mở tiệc ma túy trên sân thượng.

Trong số này có Nguyễn Quốc Hưng (SN 1972, trú tại phường Thụy Khuê, Hà Nội), người được xác định có 3 tiền án.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hưng sử dụng tài khoản mạng xã hội mang tên “Sơn Thụy Khuê”. Hưng cùng Dương Ngọc Huyền (SN 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) bị xác định có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho nhiều người.

Đáng chú ý, các đối tượng bị cáo buộc sử dụng nhà ở, căn hộ chung cư thuê theo ngày làm địa điểm giao dịch và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Để che giấu hoạt động phạm pháp, các đối tượng còn sử dụng tài khoản ngân hàng của người thân để nhận tiền.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt, tạm giữ 22 đối tượng, thu giữ hơn 25 gam ma túy đá. Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; không cho mượn tài khoản ngân hàng để nhận, chuyển tiền không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.