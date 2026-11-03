Bắt giữ phạm nhân thứ 3 trốn khỏi Trại giam A2

Sáng 3/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại tỉnh Thanh Hóa), một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Bộ Công an.

Vị trí bắt giữ Lữ Văn Toàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 0h cùng ngày, trong quá trình truy tìm, lực lượng chức năng phát hiện Toàn đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế và bắt giữ phạm nhân này. Thời điểm bị bắt, Toàn không có hành vi chống trả.

Lữ Văn Toàn bị bắt giữ khi đang trốn chạy. Ảnh CACC

Được biết, Lữ Văn Toàn đang chấp hành án phạt 20 năm tù về tội “Giết người”.

Trước đó, chiều 21/10, trong quá trình lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên xe khách qua Quốc lộ 27C.

Tiếp đó, tối 28/10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại tỉnh Gia Lai) khi đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Với việc bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng đã bắt được 3 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2.

Phạm nhân còn lại là Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, hiện vẫn đang lẩn trốn.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm, bắt giữ phạm nhân còn lại theo quy định của pháp luật.