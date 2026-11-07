Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trong vụ 4 người trốn khỏi Trại giam A2

Như vậy, sau 17 ngày tổ chức truy tìm, cả 4 phạm nhân bỏ trốn vào chiều 21/10 đã bị lực lượng chức năng bắt giữ tất cả.

Lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa và Bộ Công an bắt giữ Hồ Văn Tình. Ảnh: TTXVN phát

Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, là đối tượng bị truy nã đặc biệt. Trước khi bị bắt, phạm nhân này được xác định đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh và vùng giáp ranh xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Trong những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tổ chức truy tìm Hồ Văn Tình. Lực lượng chức năng đã phải vất vả tập trung rà soát khu vực núi Hòn Dữ, vùng rừng núi Cây Cày thuộc thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh và các địa bàn lân cận; đồng thời bố trí các chốt kiểm soát trên những tuyến đường ra vào khu vực nghi vấn đối tượng lẩn trốn.

Đây là địa bàn có địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều rừng keo, cây cối rậm rạp, tiếp giáp các khu vực rừng tự nhiên. Những ngày mưa lớn, đường rừng trơn trượt, tầm quan sát hạn chế đã gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt. Các tổ công tác phải liên tục bám địa bàn, chia nhiều hướng tìm kiếm, tổ chức tuần tra cả ngày lẫn đêm.

Trước đó, rạng sáng 3/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lữ Văn Toàn tại khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh. Thời điểm này, Hồ Văn Tình đã nhanh chóng bỏ chạy vào rừng và tiếp tục lẩn trốn. Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó tăng cường lực lượng, mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân cung cấp thông tin phục vụ công tác truy bắt.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy bắt. Ngày 22/10, Trại giam A2 ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả bốn phạm nhân.

Ngày 24/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C. Tối 28/10, Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Rạng sáng 3/11, Lữ Văn Toàn bị bắt giữ tại xã Bắc Khánh Vĩnh.

Việc bắt giữ Hồ Văn Tình chiều 7/11 đánh dấu kết thúc quá trình truy bắt bốn phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.