Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi trại giam ở Khánh Hòa

Hồ Văn Tình đang chấp hành án phạt tù 20 năm về các tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”, là đối tượng bị truy nã đặc biệt. Trước khi bị bắt, phạm nhân này được xác định đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh và vùng giáp ranh xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Những ngày qua, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã tích cực tổ chức truy tìm Hồ Văn Tình. Lực lượng chức năng tập trung rà soát khu vực núi Hòn Dữ, vùng rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) và các địa bàn lân cận; đồng thời bố trí các chốt kiểm soát trên những tuyến đường ra vào khu vực nghi vấn đối tượng lẩn trốn.

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 21-10, khi lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, bốn phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Lê Văn Cường và Võ Hoàng Duy đã lợi dụng sơ hở để bỏ trốn.

Phạm nhân Hồ Văn Tình bị bắt giữ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức truy bắt; ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam”, truy nã đặc biệt đối với cả bốn phạm nhân.

Ngày 24-10, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C. Tối 28-10, Võ Hoàng Duy bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm. Rạng sáng 3-11, Lữ Văn Toàn bị bắt giữ tại xã Bắc Khánh Vĩnh.