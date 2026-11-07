Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2 khi đang ẩn náu trong bi giếng

Theo thông tin ban đầu, Hồ Văn Tình là đối tượng cuối cùng bị bắt giữ trong nhóm 4 phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam A2 vào ngày 21/10. Địa điểm đối tượng chọn lẩn trốn là khu vực rừng núi có cây cối um tùm, tầm nhìn hạn chế và thưa thớt người qua lại. Do địa hình hiểm trở cộng thêm điều kiện thời tiết xấu, công tác rà soát, truy tìm của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Hồ Văn Tình ngụy trang tinh vi nhưng vẫn bị các trinh sát phát hiện và bắt giữ - Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Sau thời gian kiên trì khoanh vùng địa điểm nghi vấn, các trinh sát phát hiện Hồ Văn Tình đang ẩn náu bên trong một chiếc bi giếng và dùng cây cối phủ lên người nhằm ngụy trang, tránh sự phát hiện.

Ngay khi xác định chính xác vị trí, mũi trinh sát đã nhanh chóng áp sát, khống chế và đưa đối tượng ra ngoài an toàn. Thời điểm bị bắt giữ, Tình mặc áo phông đen, đội mũ đen, mặc quần xám và đi giày thể thao.

Được biết, Hồ Văn Tình là phạm nhân đang chấp hành bản án 20 năm tù về hai tội danh “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào chiều 21/10, lợi dụng sơ hở trong lúc lao động tại Đội 43, Phân trại số 1 (Trại giam A2), 4 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi cổng phân trại và chia làm 2 hướng. Trong đó, Lê Văn Cường chạy riêng một hướng; nhóm 3 đối tượng gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn và Võ Hoàng Duy di chuyển cùng nhau.

Sau khi phát lệnh truy nã và tổ chức vây ráp, sáng 24/10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt được Lê Văn Cường đối tượng đang thụ án 10 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Tiếp đó, tối 28/10, Võ Hoàng Duy bị lực lượng chức năng bắt giữ tại vùng rừng núi xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Đến rạng sáng 3/11, phạm nhân thứ ba là Lữ Văn Toàn cũng sa lưới tại khu vực rừng núi Cây Cày (thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh), cách Trại giam A2 khoảng 6,8km.

Như vậy, với việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11, toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại đã bị thu hồi. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ án và hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.