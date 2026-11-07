Bắt giữ phạm nhân cuối cùng trốn khỏi Trại giam A2

Sau đúng 18 ngày lẩn trốn, hơn 16 giờ chiều 7-11, phạm nhân Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “giết người” và “mua bán trái phép chất ma túy” đã bị lực lượng chức năng vây bắt.

Phạm nhân Hồ Văn Tình lúc bị lực lượng chức năng vây bắt.

Theo thông tin ban đầu, Hồ Văn Tình bị phát hiện và bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực rừng núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa). Đây là phạm nhân cuối cùng trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 vào chiều 21-10 vừa qua.

Trước đó, vào chiều 21-10, 4 phạm nhân đã trốn khỏi Trại giam A2, gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về hai tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, đăng ký thường trú tại tỉnh Thanh Hóa), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại tỉnh Phú Thọ), đang chấp hành án 10 năm tù về hai tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, đăng ký thường trú tại tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, ngày 22-10, Trại giam A2 đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại Điều 386 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân nêu trên, yêu cầu các lực lượng tập trung truy bắt.

Sáng 24-10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ Lê Văn Cường khi đối tượng đang di chuyển trên địa bàn. Đến tối 28-10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Hơn 0 giờ ngày 3-11, phạm nhân Lữ Văn Toàn cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình, đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các phạm nhân đã bị bắt giữ theo quy định của pháp luật.