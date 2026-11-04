Bắt giữ ô tô chở gần 3.000 bao thuốc lá lậu

Ngày 4/11, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng sử dụng ô tô vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lậu tại tỉnh Tây Ninh.

Bắt giữ đối tượng dùng ô tô vận chuyển 2.900 bao thuốc lá lậu.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án A3-726p, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 4/11, tại khu vực Km54 Quốc lộ 22A, thuộc ấp Chánh, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an xã Bến Cầu tiến hành kiểm tra ô tô nhãn hiệu VinFast VF6, mang biển kiểm soát 99H-077.70.

Phương tiện do Phan Quốc Cảm (SN 1985, trú tại Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.900 bao thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài, gồm 1.450 bao Hero, 1.350 bao Jet và 100 bao Scott.

Hiện Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.