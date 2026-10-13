Bắt giữ nhóm thiếu niên mang kiếm, bình xịt hơi cay cướp xe máy trong đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nhóm 8 thanh thiếu niên để điều tra, làm rõ về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 10/10, Đồn Công an Khu công nghiệp Quế Võ tiếp nhận đơn trình báo của Giàng Mí Sình (SN 2009, trú tại xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang) về việc bị cướp tài sản trong đêm.

Vị trí các đối tượng chặn xe đe dọa. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Theo trình báo, khoảng 22h40 ngày 7/10, Giàng Mí Sình điều khiển xe mô tô Honda Wave (chưa gắn biển kiểm soát) chở theo Vần Mí Lương (SN 2010, cùng quê Tuyên Quang) đi trên tuyến đường N3, đoạn đối diện Công ty Sena Tech thuộc KCN Quế Võ (phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh).

Lúc này, một nhóm khoảng 8 nam thanh niên đi trên 4 xe mô tô bất ngờ áp sát. Các đối tượng dùng bình xịt hơi cay tấn công, đồng thời rút kiếm đe dọa, ép hai nạn nhân phải lên xe của chúng. Cùng lúc, một đối tượng trong nhóm trực tiếp lái xe máy của Sình.

Nhóm này sau đó khống chế chở Sình và Lương đến khu vực cánh đồng vắng thuộc tổ dân phố Guột (phường Quế Võ, TP Bắc Ninh). Tại đây, các đối tượng tiếp tục dùng hung khí đe dọa hai nạn nhân rồi cướp lấy chiếc xe Wave và nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Công an KCN Quế Võ đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 11/10, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ toàn bộ 8 đối tượng liên quan.

Hiện trường nơi các đối tượng cướp xe. (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, hạn chế di chuyển qua các cung đường vắng vào đêm khuya, đặc biệt là phụ nữ và thanh thiếu niên. Khi gặp các tình huống đe dọa đến an ninh trật tự hoặc xảy ra sự việc bất khả kháng, người dân cần nhanh chóng đến trụ sở công an nơi gần nhất để trình báo.

Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, kịp thời phát hiện những biểu hiện lệch lạc để uốn nắn, tránh để các cháu bị lôi kéo vào con đường vi phạm pháp luật.